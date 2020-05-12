Более 700 тысяч детей в Башкирии получат единовременную выплату

По словам Ленары Ивановой, в Башкирию из федерального бюджета и бюджета республики направят более 12 млрд рублей. Всего правом на получение выплат обладают 700 тысяч человек. Речь идет о детях в возрасте от 3 до 15 лет.

Вице-премьер сообщила, что для получения средств, надо подать заявление на единый портал услуг, указав информацию о номере счета в банке или обратиться в Пенсионный фонд. Выплаты будут производиться ежемесячно до 1 октября.

Также сообщается, что дополнительно по 5 тысяч на ребенка получат семьи с детьми до трех лет. Малообеспеченным семьям, имеющим детей от трех до семи лет и среднедушевой доход менее 9,8 тыс рублей выплатят 4,9 тысяч рублей на каждого ребенка. Эта оплата охватит 90 тысяч рублей.