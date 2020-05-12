В минздраве Башкирии заявили, что пика заболевания коронавирусом в регионе нет

На сегодняшнем брифинге по коронавирусу в региональном минздраве главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Анна Казак разъяснила, какими темпами растет заболеваемость коронавирусом в республике. По ее словам, пиковых значений республика еще не достигла.

- Одним из показателей для поэтапного перехода к режиму послабления “Самоизоляции” является охват тестированием населения субъекта. В нашей республике он составляет 97,7% на 100 тыс. населения. Согласно критерям перехода, для первого этапа этот охват должен быть более 70%, для второго – более 90. У нашей республики, как у субъекта, входящего в десятку с наибольшим охватом тестирования, этот показатель в положительной динамике. Прирост за последнюю неделю по тестируемым гражданам составил 4,2%. По приросту заболеваемости пока пиковых значений не нет, - разъяснила она.

Эту же мысль в своем выступлении еще раз подчеркнул и министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.