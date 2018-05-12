Российские музеи проведут в Одноклассниках онлайн-экскурсии на языке жестов

Неслышащие сотрудники музея с помощью прямых эфиров в стриминговом приложении OK Live будут знакомить глухих и слабослышащих пользователей с экспозициями на жестовом языке.

В проекте участвуют ведущие музеи Москвы и Санкт-Петербурга, включая ГМИИ им. А. С. Пушкина, Музей современного искусства «Гараж», Третьяковскую галерею, Русский музей, Московский музей современного искусства и Московский Мультимедиа Арт Музей.

Видеоэкскурсии будут доступны с любого устройства: в браузере с компьютера или смартфона, в мобильных приложениях ОК на iOS и Android и в приложении «ОК Видео» на телевизорах с технологией Smart TV и Android TV. Каждый пользователь сможет найти трансляции в соцсети по хештегу #музейвслух.