Российские музеи проведут в Одноклассниках онлайн-экскурсии на языке жестов
Социальная сеть «Одноклассники» запускает уникальный проект для слабослышащих людей. Это - программа виртуальных путешествий совместно с крупнейшими российскими музеями.
Неслышащие сотрудники музея с помощью прямых эфиров в стриминговом приложении OK Live будут знакомить глухих и слабослышащих пользователей с экспозициями на жестовом языке.
В проекте участвуют ведущие музеи Москвы и Санкт-Петербурга, включая ГМИИ им. А. С. Пушкина, Музей современного искусства «Гараж», Третьяковскую галерею, Русский музей, Московский музей современного искусства и Московский Мультимедиа Арт Музей.
Видеоэкскурсии будут доступны с любого устройства: в браузере с компьютера или смартфона, в мобильных приложениях ОК на iOS и Android и в приложении «ОК Видео» на телевизорах с технологией Smart TV и Android TV. Каждый пользователь сможет найти трансляции в соцсети по хештегу #музейвслух.
- – Трансляции культурных мероприятий традиционно популярны у пользователей ОК. Этот контент интересен нашей аудитории, люди активно делятся им со своими друзьями и близкими и получают множество положительных эмоций от просмотра. Мы рады, что с помощью технологий видеоплатформы ОК мы можем делать многие вещи доступными: независимо от расстояния и возможностей пользователя. С помощью нашего нового совместного проекта многие слабослышащие пользователи ОК получат шанс пройтись по лучшим выставкам Москвы и Санкт-Петербурга и узнать для себя много нового, - комментирует Марина Краснова, директор по продуктам «Видео» и OK Live социальной сети Одноклассники: