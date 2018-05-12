Общественнику в Башкирии согласовали экомитинг в Благовещенске

Как сообщил Медиакорсети эколог-общественник Геннадий Безносиков правительство Башкирии согласовало проведение в Благовещенске экологического митинга в связи с планами строительства вблизи города нового полигона ТКО. Митинг пройдёт 16 мая с 18.00 до 20.00 в городском парке №1 по адресу ул. Советская 28.

Напомним, в пяти километрах от города Благовещенск, возле села Новонадеждино, планируется построить полигон для хранения твердых коммунальных отходов (ТКО). На этой площадке предполагается, как заявляет компания-инвестор «Регион-Капитал», также разместить мусоросортировочный комплекс мощностью 50 тысяч тонн в год и комплекс по переработке промышленных отходов IV и V классов опасности. Жители города и района обеспокоены тем, что данная инициатива может превратиться в экологическую катастрофу, поскольку территория предполагаемая под его размещение находится в непосредственной близости от населенных пунктов.