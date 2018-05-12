Неделя в Башкирии: «Уфа», министры, Бессмертный полк и обращения к Путину

Неделя началась с инаугурации Владимира Путина на должность президента России. И он подписал новый указ, в котором определил задачи правительства на ближайшие 6 лет.

В понедельник, 7 мая, мы рассказали о Елене Бикбулатовой из Чишминского района, которая смогла сама вырастить двух детей-инвалидов, хотя врачи были настроены скептически. Всем родителям пригодятся ее советы.

В этот же день состоялось дерби между ФК «Уфа» и ФК «Рубин» в Казани.

Во вторник, 8 мая, стало известно, что три министра правительства Башкирии и вице-премьер готовятся уйти в отставку, чтобы продолжить свою карьеру в парламенте.

9 мая в Уфе в акции «Бессмертный полк» участвовали около 100 тысяч человек, мы подготовили фоторепортаж с акции. И в этот же день стало известно о назначении в Бирске нового главы администрации города.

10 мая стало известно о том, что почти три сотни мусульман Башкирии обратились к Владимиру Путину с просьбой лично проконтролировать ситуацию со строительством мечети Ар-Рахим в Уфе. А дочь отца-одиночки из Баймакского района обратилась к главе государства с просьбой починить крышу в общежитии.

Наш корреспондент взяла интервью у мамы девятиклассника, который напал с ножом на школу в Стерлитамаке.

Медиакорсети стало известно, что 13 мая на стадионе «Нефтяник» состоится прощание с футболистом ФК «Уфа» Дмитрием Стоцким перед принципиальной игрой с «Тосно», которая может вывести уфимский клуб в еврокубки.