Засохшая аллея героя Башкирии, фекалии в центральном парке и свалки: главное за день

Аллея имени Мусы Гареева в Уфе оказалась засохшей и никому ненужной. Сообщение о так и не созданной аллее появилось в соцсетях. Между тем, как следует сообщений мэрии Уфы, ее разбивали уже дважды. В первый раз аллею в микрорайоне Затон заложили в октябре 2011 года. Тогда в мероприятии участвовали ученики и преподаватели школы-интерната, а также военнослужащие и студенты центра профподготовки МВД. Высажено было 30 берез и 30 пирамидальных тополей. В октябре 2019 года мэрия вновь сообщила о появлении «новой аллеи». На этот раз в ведомстве уточнили место ее расположения — у дома № 2Д по улице Летчиков в Затоне. Деревья — 30 саженцев рябины — на этот раз в рамках акции «Зеленая Башкирия» сажали жители района и кадеты школы-интерната имени Мусы Гареева. За 8 лет высаженные березы и тополя должны были вырасти, но на размещенных мэрией фото их не видно. Зато видна табличка с именем героя, которую установили в созданной аллее. Между тем, уфимцы сообщают, что уже через год табличку с именем Мусы Гареева убрали, а о строительстве аллеи и сквера забыли.
Мэр Уфы объявил о демонтаже заборов по всему городу со следующей недели. По словам Мавлиева, заборы представляют собой большую проблему — зимой их ломает спецтехника, а весной люди пытаются их восстановить.
143 архитектора раскритиковали проект Евразийской библиотеки в Уфе за 4 млрд рублей. Архитекторы настаивают на отказе от ранее обнародованного проекта библиотеки и проведении конкурса с привлечением экспертов. Речь в обращении идёт как о внешнем облике амбициозного проекта, так и о процедуре его утверждения в столице республики. Внешний облик библиотеки, по мнению архитекторов, серьезно конфликтует с другими объектами городского пейзажа.
Фекалии, мусор и даже кости: как выглядит центральная площадь в Черниковке после зимы. Видео с «сюрпризами» на площади имени Серго Орджоникидзе записал читатель Mkset 11 апреля. Пока буквально на каждой оперативке властей, не важно республиканского она уровня или же муниципального, чиновников в той или иной мере ругают за уборку города или как минимум торопят с ее проведением, одна из площадей Уфы оттаяла и обнажила совсем не то, что хотят видеть люди на площадях.
Проблемы с мусором в Башкирии на этом не заканчиваются. Так, регион стал лидером по количеству несанкционированных свалок — за прошлый год насчитывались 1 822 свалки. Однако также Башкирия вошла в топ-3 субъектов РФ по наибольшему сокращению числа стихийных свалок. Так, за указанный период их количество в регионе сократилось на 345.
Названа причина, по которой мужчина жестко избил мальчика в Сибае на глазах у людей. Как сообщила пресс-служба Следкома, 31-летнему горожанину инкриминируется п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия). В понедельник, 11 апреля пьяный подозреваемый на дворовой площадке начал преследовать нескольких детей. Догнать ему удалось девятилетнего мальчика. На размещенной телеграм-каналом Mash Batash видеозаписи видно, что подозреваемый несколько раз бьет ребенка. По данным телеграм-канала, у нападавшего имеются проблемы с психикой, и агрессию спровоцировали дети, которые дразнили его.