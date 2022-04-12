Засохшая аллея героя Башкирии, фекалии в центральном парке и свалки: главное за день

Аллея имени Мусы Гареева в Уфе оказалась засохшей и никому ненужной. Сообщение о так и не созданной аллее появилось в соцсетях. Между тем, как следует сообщений мэрии Уфы, ее разбивали уже дважды. В первый раз аллею в микрорайоне Затон заложили в октябре 2011 года. Тогда в мероприятии участвовали ученики и преподаватели школы-интерната, а также военнослужащие и студенты центра профподготовки МВД. Высажено было 30 берез и 30 пирамидальных тополей. В октябре 2019 года мэрия вновь сообщила о появлении «новой аллеи». На этот раз в ведомстве уточнили место ее расположения — у дома № 2Д по улице Летчиков в Затоне. Деревья — 30 саженцев рябины — на этот раз в рамках акции «Зеленая Башкирия» сажали жители района и кадеты школы-интерната имени Мусы Гареева. За 8 лет высаженные березы и тополя должны были вырасти, но на размещенных мэрией фото их не видно. Зато видна табличка с именем героя, которую установили в созданной аллее. Между тем, уфимцы сообщают, что уже через год табличку с именем Мусы Гареева убрали, а о строительстве аллеи и сквера забыли.