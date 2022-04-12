Власти Башкирии решили вопрос о ликвидации «Уфахимпрома»

В 1990 году произошла «фенольная катастрофа», когда на «Уфахимпроме» произошла утечка этого вещества. Фенол попал в реки Шугуровка и Уфу, а затем в водозабор. При соединении с хлором образовались диоксины. Предприятие закрылось в 2000 году и обанкротилось. Вся его территория со зданиями, грунтом и водоемами в 142,9 га отравлена диоксинами. Общий объем подлежащего рекультивации шлама и ила составляет 412,14 тыс. кубометров.