Власти Башкирии решили вопрос о ликвидации «Уфахимпрома»

Власти Башкирии решили вопрос о ликвидации «Уфахимпрома»
Власти Башкирии решили вопрос о ликвидации «Уфахимпрома»
Вчера, 15:55ОбществоНаталья БалыковаФото: соцсети
Как анонсировалось ранее, рекультивацией территории промплощадок займется Федеральный экологический оператор (ФЭО), сообщила пресс-служба главы Башкирии.

Соглашение об этом подписали глава региона Радий Хабиров и замруководителя ФЭО на площадке Экологического форума, открывшегося в Уфе во вторник, 12 апреля.

Отмечается, что ФЭО также займется разработкой проектов ликвидации свалки в поселке Новые Черкассы, и полигона промотходов «Михайловская» в Стерлитамакском районе.

Как сообщал Mkset, о том, что вопрос по рекультивации «Уфахимпрома» уже решен, сообщил еще в начале февраля в то время занимавший пост Сергей Греков. Он также заявил, что работы проведут в 2022 году.

В 1990 году произошла «фенольная катастрофа», когда на «Уфахимпроме» произошла утечка этого вещества. Фенол попал в реки Шугуровка и Уфу, а затем в водозабор. При соединении с хлором образовались диоксины. Предприятие закрылось в 2000 году и обанкротилось. Вся его территория со зданиями, грунтом и водоемами в 142,9 га отравлена диоксинами. Общий объем подлежащего рекультивации шлама и ила составляет 412,14 тыс. кубометров.

Полигон в поселке Новые Черкассы открыли в 1969 году. Первоначальный срок его эксплуатации в 2021 году должен был закончиться, однако его продлили. Летом 2021 года свалка стала источником загрязнения воздуха из-за произошедшего там пожара. Уфимцы жаловались на удушливый запах.

Свалка промышленных отходов «Михайловская» расположена в 2 км от станции Косяковка. Несколько предприятий в 70-е годы размещало там токсичные вещества.

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