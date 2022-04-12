В Москве поговорили о развитии сотрудничества между Россией и Сербией

В Москве поговорили о развитии сотрудничества между Россией и Сербией
В Москве поговорили о развитии сотрудничества между Россией и Сербией
Вчера, 13:38ОбществоФото: photo.roscongress.org
Советник Владимира Путина Антон Кобяков встретился в Москве с чрезвычайным и полномочным послом Сербии в России Момчило Бабичем.

Стороны обсудили всестороннее сотрудничество между странами. Об этом информирует newsnn.ru.

Еще участники встречи говорили об участии сербской делегации в юбилейном, 25-м Петербургском международном экономическом форуме и остальных основных деловых мероприятиях, запланированных в РФ.

По словам Антона Кобякова, по традиции между Москвой и Белградом происходит живой политический диалог. Представители стран обсуждают широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия и международные проблемы. В нынешней международной обстановке Сербия отказалась поддержать антироссийские ограничения. Так Белград продемонстрировал свою дружбу. РФ и Сербия являются братскими странами с общей историей. Народы объединены родственной культурой, менталитетом и православием. Руководство государств обязано сохранить историческую память.

Участники переговоров обсудили быстро развивающееся двустороннее торгово-экономическое взаимодействие, к примеру желание представителей Сербии приехать на мероприятия предстоящего 25-го Петербургского международного экономического форума.

Момчило Бабич сказал, что сербы с радостью посещают Санкт-Петербург. Кроме того, они принимают участие в деловых событиях.

В настоящее время продолжается формирование делегации, которая примет участие в ПМЭФ-2022. Белград стремится развивать торгово-экономические отношения. Правительство Сербии готово расширять культурное взаимодействие. Речь идет об открытии Сербского культурного центра в Москве и почетных консульств Сербии в РФ, пояснил Бабич.

Для успешного развития межкультурной коммуникации государства расширят сотрудничество между своими регионами. Количество городов-побратимов увеличат.

Кроме того, власти двух стран побеседовали о развитии информационного партнерства. Речь идет о подписании договора о взаимодействии Фонда Росконгресс с популярными СМИ Сербии.

Антон Кобяков пригласил сербских представителей посетить Петербургский международный юридический форум и Восточный экономический форум.

Надо сказать, что юбилейный, 25-й ПМЭФ проведут 15–18 июня этого года. Мероприятие организовал Фонд Росконгресс. Холдинг 1MI стал официальным информационным партнером юбилейного ПМЭФ-2022.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы