В ходе спецоперации на Украине погиб 25-летний уроженец Башкирии

В ходе спецоперации на Украине погиб 25-летний уроженец Башкирии
В ходе спецоперации на Украине погиб 25-летний уроженец Башкирии
Вчера, 16:18ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
Информацию о гибели молодого человека подтвердили в администрации Белорецкого района 12 апреля

В ходе спецоперации на территории Украины не стало 25-летнего уроженца Белорецкого района республики Александр Анаева. Информацию об этом Mkset подтвердили в местной администрации.

Как сообщили корреспонденту Mkset в администрации Белорецкого района, церемония прощания с мужчиной прошла в ДК села Абзаково.

Напомним, ранее стало известно о гибели ещё двух молодых людей на территории Украины уроженцах республики. Информацию о гибели 23-летнего Винера Сайфуллина и 22-летнего Арсения Кузьменко подтвердили в районных администрациях.

Также ранее стало известно о гибели 18-летнего уроженца Башкирии Дениса Ярославцева. Об этом в соцсетях рассказал глава Дуванского района.

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