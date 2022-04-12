Страховой Дом ВСК: В майские праздники увеличивается количество ЧП с частными домами

Страховой Дом ВСК: В майские праздники увеличивается количество ЧП с частными домами
Страховой Дом ВСК: В майские праздники увеличивается количество ЧП с частными домами
Вчера, 15:21ОбществоФото: pxfuel.com
Аналитики Страхового Дома ВСК представили данные, в соответствии с которыми в период майских праздников резко увеличивается количество чрезвычайных происшествий с загородными домами и дачами.

Так, во время дачного сезона - с апреля по октябрь - 19 процентов всех обращений по страховым случаям приходятся именно на май.

Издание newsnn.ru пишет, что минимум пятьдесят процентов таких происшествий связаны с пожарами. При этом в результате возгорания страдает не только дом, но и другие постройки. В прошлом году Страховой Дом ВСК выплатил клиентам, дома которых пострадали в результате чрезвычайных происшествий, только за семь месяцев дачного сезона свыше 141,7 млн рублей.

Самое большое количество страховых случаев, связанных с загородными домами, зафиксировали в Удмуртии - 15 процентов от общего количества обращений. Из них 71 процент связан с повреждением имущества ураганным ветром, а 20 процентов - с ущербом, нанесенным возгораниями. В сумме в ВСК выплатили жителям региона в период дачного сезона 8,15 миллиона рублей.

Еще 9 процентов случаев зафиксировано в Республике Марий Эл. В этом регионе самым распространенным страховым случаем стало повреждение кровли дома. Страховой Дом ВСК выплатил пострадавшим жителям Марий Эл с апреля по октябрь прошлого года свыше шести миллионов рублей.

От жителей Москвы и Подмосковья в страховую компанию поступило 8 процентов обращений. Из них 20 процентов связаны с ущербом, который был причинен имуществу в результате возгораний. Также в число лидеров по количеству ЧП с загородными домами вошли Краснодарский край, Кировская и Тверская области, Республика Хакасия.

По словам заместителя гендиректора по управлению убытками Страхового Дома ВСК Артема Короля, в страховом бизнесе всегда есть фактор сезонности: в период гололеда увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, зимой растет число обращений в результате полученных травм, а весной и летом фиксируется большое количество обращений, связанных с частными домами.

При этом наибольшее количество обращений приходится на май, июнь и август. Это объясняется как природными катаклизмами (43%), так и бытовыми происшествиями. Король отметил, что в общей структуре обращений порядка тридцати трех процентов приходится на пожары. Страхование имущества является одним из наиболее динамично растущих сегментов рынка - за прошлый год сборы Страхового Дома ВСК по данному виду увеличились на пятьдесят два процента.

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