Страховой Дом ВСК: В майские праздники увеличивается количество ЧП с частными домами

При этом наибольшее количество обращений приходится на май, июнь и август. Это объясняется как природными катаклизмами (43%), так и бытовыми происшествиями. Король отметил, что в общей структуре обращений порядка тридцати трех процентов приходится на пожары. Страхование имущества является одним из наиболее динамично растущих сегментов рынка - за прошлый год сборы Страхового Дома ВСК по данному виду увеличились на пятьдесят два процента.