Обманутые дольщики «Госстроя» подали уведомление на проведение митинга в Уфе

Цель мероприятия — обсуждение проблемы обманутых дольщиков «Госстроя» и других жилых комплексов. Предполагается, что присутствовать на митинге будет 400 человек.

Обманутые дольщики «Госстроя» подали уведомление в мэрию Уфы на проведение митинга на площади перед Дворцом спорта. Так, основная цель мероприятия — обсуждение проблемы обманутых дольщиков «Госстроя» и других жилых комплексов, а также защита конституционных прав граждан. Известно, что предполагаемое количество участников — 400 человек. Напомним, что ситуацию с обманутыми дольщиками «Госстроя» прокомментировал глава региона Радий Хабиров. В частности, он заявлял, что граждан, звонки от которых поступают на горячую линию, нужно успокоить. Кроме того, по словам Хабирова, все взятые на себя обязательства будут выполнены. Помимо этого, глава СКР по Башкирии Денис Чернятьев взял на контроль решение проблемы дольщиков «Госстроя».

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