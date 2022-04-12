К началу летнего сезона МТС прокачала сеть в главных туристических локациях Башкирии

К началу летнего сезона МТС прокачала сеть в главных туристических локациях Башкирии
К началу летнего сезона МТС прокачала сеть в главных туристических локациях Башкирии
Вчера, 09:45ОбществоФото: МТС
МТС сообщает о расширении покрытия LTE на территории значимых туристических локаций Башкортостана. Высокоскоростной мобильный интернет МТС впервые появился в нескольких малых населенных пунктах и на железнодорожной станции «Айгир» в Белорецком районе.

МТС продолжает намеченный план по расширению покрытия и увеличению емкости сети связи в популярных местах отдыха в 2022 году. Компания обеспечила связью сразу несколько популярных туристических локаций республики — деревню Шамсутдин вблизи большого озера на территории Бирского района, деревню Толпарово Гафурийского района, которая находится в центре туристического места — природного парка «Зилим». Кроме того, связь МТС теперь охватывает территорию деревни Айгир, одноименного популярного горного приюта в горах Южного Урала и ГЛЦ «Мраткино» — одного из старейших туристических центров Южного Урала.

— Природа и особенности климата Башкирии привлекают сюда и местных жителей, и гостей из других регионов и даже стран. Мы хотим, чтобы все наши клиенты-туристы с комфортом пользовались привычными мобильными сервисами вне зависимости от степени загруженности сети. К сезону и в преддверии летних отпусков мы традиционно точечно усилили сеть в популярных местах. Ведь в любом путешествии важно, чтобы навигатор не зависал, приложения банков грузились, а еще хочется постоянно делиться эмоциями с близкими в соцсетях и мессенджерах. В дальнейшем компания продолжит улучшать качество голосовой связи и увеличивать скорость мобильного интернета в главных рекреационных зонах, — прокомментировал директор филиала МТС в Республике Башкортостан Егор Фисюк.

туризм
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