Известно, кто отозвал разрешение на разработку земли под «Парк искусств» в Уфе

Вчера СМИ писали о том, что мэрия отменила разрешение на разработку земли в центре Уфы, оказалось, что такое решение властям помогла принять прокуратура, уточнили в пресс-службе 12 апреля.

Вчера, 11 апреля, достоянием общественности стал документ за подписью мэра Уфы Ратмира Мавлиева, из которого следовало, что решение мэрии Уфы от 11 февраля, которое разрешало разрабатывать землю в центре Уфы, на участке за Молодежным театром, ограниченным улицами Крупской, Кирова, Ленина и Достоевского. Там депутат горсовета Уфы Валериан Гагин хотел реализовать свой проект «Парк Искусств», который ранее планировалось разместить в парке Калинина. Однако против проекта высказывались местные жители, так как в центре Уфы этот сквер чуть ли не единственный островок зелени. Публиковались их жалобы и в средствах массовой информации, там то надзорное ведомство и заинтересовалось темой и провело проверку — соблюдается ли в данном случае градостроительное законодательство. В ходе этой проверки и выяснилось, что документ, который разрешал разрабатывать проект межевания в центре не содержал в себе данных о том, что часть территории, которую и хотели межевать, относится к рекреационной зоне, которую установил генплан. Так что прокуратура сочла, что возможное на территории строительство может нарушить права его жителей. Так что мэрия получила представление, которое рассмотрели и разрешающее постановление отменили.

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