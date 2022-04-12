«Единая Россия» запустила новый проект по импортозамещению

Партия «Единая Россия» создала проект по импортозамещению и индустриализации «Выбирай свое». Его координатором стал замруководителя фракции ЕР в Госдуме Сергей Морозов. Возглавит общественный совет Сергей Чемезов, который является генеральным директором корпорации «Ростех».

В ходе видеовстречи руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сообщил о необходимости решить такие задачи, как сохранение рабочих мест и удовлетворение спроса. Третьей задачей он назвал обеспечение продовольственной и технологической безопасности РФ. Об этом пишет rostovgazeta.ru. Работа партийного проекта коснется 20 направлений, отметил Морозов. Так, необходимо наладить собственное производство товаров и услуг. Проект призван защитить права и поддержать бизнесменов, собирая вокруг себя общественные, некоммерческие организации, органы власти и активных граждан. Главное направление проекта коснется развития технологического информационного суверенитета страны. Особое внимание уделено вопросу лекарственного обеспечения. Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев отметил, что у отечественных производителей имеются все технологии, чтобы производить 405 лекарств по международным непатентованным наименованиям, которые находятся в списке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В аптеках продается более 60% российских лекарств. Оборудование на российских заводах новое, так как произведено в последние десять лет. Также на встрече рассмотрели вопрос производства детских товаров. Координатор партпроекта «Крепкая семья», первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отметила, что помощь будет выстроена по принципу «одного окна», куда могли бы обратиться родители по любым вопросам. Основной задачей является на данный момент обеспечение доступности заменителей грудного молока. Как сообщает сайт партии ER.RU, Минпромторг поддержал инициативу ЕР по созданию нового проекта импортозамещения. В заключение встречи Морозов перечислил общественных партнеров проекта ЕР: «Опора России», «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата. Руководитель фракции партии «Единая Россия» Рустам Ишмухаметов отметил, что ключевая цель – не допустить перебоев в производстве и сокращения рабочих мест. «В сложившейся ситуации на передний план выходят вопросы импортозамещения. Для решения данной проблемы в Башкортостане создан центр импортоснабжения и импортозамещения. Его задача – обеспечение бесперебойной работы предприятий, использующих импортное сырье и оборудование. На данный момент в центр поступило 12 заявок на импортоснабжение от предприятий республики. Ведется подбор необходимых товаров в дружественных странах. Кроме того, центром проанализирован перечень продукции, которую закупают за рубежом 25 крупнейших предприятий региона, и на случай отказа в поставках соответствующих товаров ведется подбор импортных аналогов в других государствах, а также у отечественных производителей», – подчеркнул Рустам Ишмухаметов.

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