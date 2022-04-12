Двух жителей Башкирии подозревают в похищении человека и вымогательстве

Двух жителей Башкирии подозревают в похищении человека и вымогательстве
Двух жителей Башкирии подозревают в похищении человека и вымогательстве
Вчера, 20:41ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Жители Кумертау подозревают в похищении человека и вымогательстве денежных средств за оказание покровительства жертве во время совместного пребывания в исправительной колонии, сообщает СК Башкирии.

В отношении двух жителей Кумертау возбуждено два уголовных дело по статье «Вымогательство» и «Похищение человека». Как уточняет пресс-служба СК Башкирии, преступление произошло еще в июне прошлого года, когда подозреваемые встретили 26-летнего потерпевшего в придорожном кафе, а после насильно посадили в своей автомобиль и увезли в Мелеузовский район к реке Белой.

Известно, что там подозреваемые вымогали у 26-летнего мужчины 250 тысяч рублей под угрозой утопления. По версии следствия, денежные средства подозреваемые требовали за оказание покровительства потерпевшему во время совместного пребывания в исправительной колонии. После чего супруга потерпевшего написала долговую расписку. К слову, в правоохранительные органы после инцидента 26-летний мужчина не обращался, так как на тот момент находился в розыске.

Однако через месяц мужчину задержали, а подозреваемые продолжили требовать денежные средства уже от его супруги. Спустя время, после того, как необходимая сумма была выплачена, женщина написала заявление в полицию.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

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