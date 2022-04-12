День космонавтики в ОК: виртуальные экскурсии, 3D-обложки, дипфейки

Кроме того, к 12 апреля Одноклассники сгенерировали для пользователей более 180 млн персональных изображений в образе космонавтов на основе deepfake-технологий. Соцсеть предложила пользователям несколько различных образов из редких архивных фотографий космонавтов и современных изображений космической тематики. В качестве исходных изображений использовались черно-белые фотографии известных советских и российских космонавтов из архива Музея космонавтики. Пользователи в один клик смогут перевоплотиться в образы космонавтов и поделиться понравившимися образами в своей ленте новостей в Android-приложении ОК. В дальнейшем функция обработки изображения с помощью нейронных сетей появится на других платформах.