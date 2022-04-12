Благовещенский завод ОМК начал наносить QR-коды на всю продукцию

Лазерную установку, которая позволяет наносить маркировку на шпиндели арматуры диаметром до 1000 миллиметров, завод приобрел в прошлом году. До перехода на маркировку всей линейки продукции, завод наносил коды на некоторые ее виды, поэтому клиенты завода ранее уже оценили удобство данной технологии.