«Башкирская содовая компания» оказала помощь жителям ДНР и ЛНР

«Башкирская содовая компания» оказала помощь жителям ДНР и ЛНР
«Башкирская содовая компания» оказала помощь жителям ДНР и ЛНР
Вчера, 18:27ОбществоФото: https://vk.com/soda_ru
АО «Башкирская содовая компания» приняло участие в масштабном гуманитарном движении. Организация выслала порядка 80 тонн своей продукции в качестве гумпомощи жителям Донецка и Луганска.

Подразделения предприятия собрали бытовую химию, которую выпускает БСК. Гуманитарная помощь состоит из порядка 20 000 упаковок «Белизны», 31 000 пачек соды кальцинированной, а также стирального порошка «Зифа» и «Луч», 32 000 и 43 000 пачек соответственно. В целом предприятие сформировало груз весом свыше 78 тонн. Об этом информирует newsnn.ru.

Товары на четырех тонарах отправили из Стерлитамака в Уфу. Там они присоединятся к республиканской колонне с гуманитарной помощью и поедут в пункты назначения.

Заместитель генерального директора по технической политике Федор Афанасьев сказал, что мирным жителям ДНР и ЛНР сегодня тяжело. Помогать им важно. Лучше, когда производители сами собирают собственную продукцию в качестве гуманитарной помощи. У БСК это востребованная бытовая химия, которая нужна постоянно.

По словам топ-менеджеров компании, данная партия гуманитарки будет не последней. Башкирская содовая компания намерена и дальше работать в данном направлении, регулярно отправляя гуманитарные грузы населению Донецкой и Луганской республик.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы