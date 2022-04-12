Банк «Траст» выставил на продажу права требования к группе «Руспетро»

Банк «Траст» выставил на продажу права требования к группе «Руспетро»
Банк «Траст» выставил на продажу права требования к группе «Руспетро»
Вчера, 17:16ОбществоФото: piqsels.com
На открытом аукционе банк непрофильных активов «Траст» продает права требования к нефтяной группе «Руспетро». В Российском аукционном доме состоятся торги. Начальная цена — 8,9 миллиарда рублей.

Заявки будут приниматься до десятого июня включительно. 16 июня состоится аукцион.

За 2021 год выручка «Руспетро» достигла 3,5 миллиарда рублей, EBITDA — 1,2 миллиарда рублей. Основной актив группы «Руспетро», ОАО «Инга», является владельцем лицензий на добычу нефти и газа на Поттымско-Ингинском и Восточно-Ингинском участках в Ханты-Мансийском округе (ХМАО). В «Руспетро» также входит АО «Транс Ойл» с лицензией на Пальяновский участок в ХМАО. Общие запасы, извлекаемые компанией, составляют 127 миллионов тонн нефти и 23 миллиарда кубометров газа. В прошлом году добыто 118 тысяч тонн нефти.

Банк непрофильных активов“Траст» — российский финансовый институт, который основан в 2018 году на базе Национального банка «Траст» (ПАО) путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций. Банк занимается эффективным управлением активами для их оздоровления, повышения рыночной цены и продажи по максимальной стоимости.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы