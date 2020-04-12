В Уфе за нарушение самоизоляции сотрудники полиции составили протоколы на 586 человек
12 апреля, 11:04ОбществоКарина МамаеваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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Жители столицы могут заплатить за свои прогулки до 30 тысяч рублей.
В Уфе за прошедшие сутки сотрудники полиции составили протоколы на 586 человек за нарушение самоизоляции. Об этом сообщили в республиканском совете общественной безопасности.
Известно, что граждане, передвигающиеся по городу без уважительной причины, автоматически являются нарушителями самоизоляции. За это они заплатят от одной до тридцати тысяч рублей штрафа. А за повторное нарушение им грозит уголовная ответственность.
Накануне глава республики Радий Хабиров подписал указ, благодаря которому еще больше государственных организаций имеют право штрафовать граждан. В совете считают, что в ближайшее время количество протоколов увеличится в несколько раз.
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