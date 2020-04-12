В Уфе за нарушение самоизоляции сотрудники полиции составили протоколы на 586 человек

В Уфе за прошедшие сутки сотрудники полиции составили протоколы на 586 человек за нарушение самоизоляции. Об этом сообщили в республиканском совете общественной безопасности.

Известно, что граждане, передвигающиеся по городу без уважительной причины, автоматически являются нарушителями самоизоляции. За это они заплатят от одной до тридцати тысяч рублей штрафа. А за повторное нарушение им грозит уголовная ответственность.