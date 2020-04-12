В Уфе перекрыли участок дороги по улице Пугачева
12 апреля, 11:21ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
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В администрации города объяснили причину ограничения движения.
С сегодняшнего дня, 12 апреля, в Уфе перекрыли участок дороги по улице Пугачева. Движение будет ограничено из-за проведения ремонтных работ на участке от улицы Сочинской до Бельской. Объехать можно будет по улице Армавирской. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
В администрации столицы отметили, что ремонт на улице Пугачева начался еще 2 апреля. Если погода будет благоприятной, все работы завершатся уже к концу месяца.
— Просим отнестись с пониманием к вводимому ограничению движения, приносим извинения за возможные неудобства и рекомендуем заранее планировать маршрут своего движения, — обратились к жителям города в столичной мэрии.
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