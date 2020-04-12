С сегодняшнего дня, 12 апреля, в Уфе перекрыли участок дороги по улице Пугачева. Движение будет ограничено из-за проведения ремонтных работ на участке от улицы Сочинской до Бельской. Объехать можно будет по улице Армавирской. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В администрации столицы отметили, что ремонт на улице Пугачева начался еще 2 апреля. Если погода будет благоприятной, все работы завершатся уже к концу месяца.