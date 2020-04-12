В Башкирии введены ограничения еще в одной районной больнице из-за коронавируса

Сегодня, 12 апреля, на ежедневном брифинге в минздраве РБ стало известно, что ограничения введены еще в одном медицинском учреждении в Башкирии. Речь идет о Раевской центральной районной больнице.

Как уточнили участники брифинга, случай заражения коронавирусом был выявлен в поликлинике.

В целом в республике зарегистрировано сегодня шесть очагов коронавируса. Это РКБ имени Куватова, Октябрьская ЦРБ, Белебеевская ЦРБ, клиническая больница №1 города Стерлитамак, Бирская ЦРБ и Нефтекамский психоневрологический интернат.