В Башкирии введены ограничения еще в одной районной больнице из-за коронавируса
12 апреля, 14:24ОбществоТатьяна МайороваФото: 2gis.ru
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Об этом сообщили на ежедневном брифинге.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 12 апреля, на ежедневном брифинге в минздраве РБ стало известно, что ограничения введены еще в одном медицинском учреждении в Башкирии. Речь идет о Раевской центральной районной больнице.
Как уточнили участники брифинга, случай заражения коронавирусом был выявлен в поликлинике.
В целом в республике зарегистрировано сегодня шесть очагов коронавируса. Это РКБ имени Куватова, Октябрьская ЦРБ, Белебеевская ЦРБ, клиническая больница №1 города Стерлитамак, Бирская ЦРБ и Нефтекамский психоневрологический интернат.
Как уточнил министр здравоохранения Максим Забелин, называть эти лечебные учреждения очагами распространения вируса не совсем верно. Скорее, это места проведения карантинных мероприятий.
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