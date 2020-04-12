В Башкирии увеличилось количество очагов распространения коронавирусной инфекции

В Башкирии на сегодняшний день зарегистрировано шесть очагов распространения коронавирусной инфекции. За сутки количество увеличилось на один. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника отдела управления Роспотребнадзора по РБ Венер Изикаев на ежедневном брифинге Минздрава.

Очагами инфекции сейчас являются РКБ имени Куватова, Октябрьская ЦРБ, Белебеевская ЦРБ, клиническая больница №1 города Стерлитамак, Бирская ЦРБ и Нефтекамский психоневрологический интернат. Также на брифинге министр здравоохранения Максим Забелин поправил коллегу, сказав, что это не очаги инфекции, просто там проводятся карантинные мероприятия.