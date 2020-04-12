В Башкирии психдиспансер закрыли на карантин из-за умершего пациента

В Башкирии на карантин закрыли еще одно учреждение. По данным Минздрава в психдиспансере в городе Нефтекамск произошла вспышка распространения острой респираторной вирусной инфекции. Сейчас там зафиксировано 12 заболевших.

Заместитель премьер-министра Башкирии Ленара Иванова связалась с директором интерната Радифом Гареевым и узнала, что произошло перед принятием решения уйти на карантин. Оказалось, меры были приняты после смерти одного из постояльцев.

— У нас вечером, 10 апреля, в 17:30 умер наш постоялец, он был тяжелый, у него был хронический бронхит. Врачи приходили, смотрели за ним, но явных симптомов не наблюдалось. Он умер, мы отправили извещение в Роспотребнадзор. Город очень быстро среагировал, быстро собрали оперативный штаб и уже тем же вечером было принято решение закрыть нас на карантин, — рассказал Радиф Гареев.