В Башкирии главный врач РКБ сообщила количество заболевших коронавирусом в больнице

Главный врач Республиканской клинической больницы Эльза Сыртланова опубликовала информацию о количестве и состоянии заболевших коронавирусом в медицинском учреждении.

По ее словам, в больнице с пневмониями находятся 130 пациентов, 6 из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента). Эльза Сыртланова также сообщила, что в стенах больницы в условиях карантина работают порядка 700 медицинских работников и столько же пациентов.

«Ни я, ни мои коллеги не заинтересованы в умалчивании информации о заболеваниях ради красивой статистики. Все мы, и наши коллеги из других больниц рано или поздно столкнёмся с этими коронавирусными пациентами. И наши врачи уже сейчас могут стать экспертами в лечении этой болезни», – написала руководитель больницы.