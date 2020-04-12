В Башкирии число заразившихся коронавирусом выросло до 85 человек

В Башкирии за сутки количество больных коронавирусной инфекцией увеличилось на 19 человек. Теперь в республике всего 85 заболевших. Данные цифры предоставлены федеральным порталом СтопКоронавирус. Более подробно о заболевших расскажут на ежедневном брифинге Министерства здравоохранения.

Сообщается, что в целом на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах. За сутки никто из жителей Башкирии не вылечился от заболевания. Всего выздоровело пока 8 пациентов.