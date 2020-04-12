В Башкирии число заразившихся коронавирусом выросло до 85 человек
Актуальную информацию предоставил федеральный портал СтопКоронавирус.
В Башкирии за сутки количество больных коронавирусной инфекцией увеличилось на 19 человек. Теперь в республике всего 85 заболевших. Данные цифры предоставлены федеральным порталом СтопКоронавирус. Более подробно о заболевших расскажут на ежедневном брифинге Министерства здравоохранения.
Сообщается, что в целом на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах. За сутки никто из жителей Башкирии не вылечился от заболевания. Всего выздоровело пока 8 пациентов.
Напомним, вчера, 11 апреля сообщалось, что в республике также предварительно подтверждены 170 анализов пациентов и врачей РКБ, Также выяснилось, что минздрав Башкирии готовится к тому, что в республике около 100 тысяч человек могут инфицироваться новым коронавирусом.