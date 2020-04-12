На брифинге в минздраве Башкирии обсудили захоронение больных с коронавирусом

Сегодня, 12 апреля, на ежедневном брифинге в минздраве РБ одном из тем стали особенности погребения люде, скончавшихся от коронавирусной инфекции.

Напомним, по ситуации на сегодня официально признаны две смерти, связанных с коронавирусом. Одна пожилая женщина погибла от сосудистого заболевания и лишь посмертно у нее остановили такой диагноз. Второй случай - пожилой мужчина, скончавшийся от вирусной пневмонии, вызванной именно коронавирусной инфекцией.

Участники брифинга отметили, что никаких особенностей на захоронение умерших диагноз "коронавирусная инфекция" не накладывает.

- Вирус это не стойкий и передается воздушно-капельным путем, так что тело умершего человека, обработанное специалистами и помещенное в гроб, не представляет большой опасности для окружающих, - пояснила главный врач Центра эпидемиологии и гигиены РБ Анна Казак. - Тут следует обратить больше внимания на поведение живых, которые хотят проститься с умершим. Им следует соблюдать социальную дистанцию и по возможности избегать объятий и других подобных проявлений эмоций.