Круг подозреваемых: минздрав Башкирии дал новые данные о распространении коронавируса

Сегодня, 12 апреля, на брифинге в минздраве Башкирии озвучили последние данные о степени распространения опасной коронавирусной инфекции в регионе.

По информации республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса, на данный момент в Башкирии зафиксировано 84 подтвержденных случаев заражения COVID-19. За сутки добавилось, к сожалению, еще 18. Среди общего числа заболевших 62 человека госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно, поскольку страдают легкой формой заболевания.

Из госпитализированных трое находятся в тяжелом состоянии. Состояние остальных пациентов удовлетворительное.

Скончались 2 человека, которым посмертно был поставлен диагноз – заражение коронавирусной инфекцией. Один из них - точно вследствие коронавирусной инфекции.

Выписаны 7 человек после выздоровления от коронавируса.

На контроле с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в стационарах республики состоят 236 человек, среди них 11 детей. Все они ждут результатов анализов.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено 2186 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 52 регионах, число выписанных пациентов возросло до 1291. В целом на сегодняшний день зарегистрировано 15770 случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах. За сутки умерло 24 пациента с коронавирусом, за весь период по России умерло 130 человек.

Напомним, с 20.00 часов 31 марта на территории республики введен режим полной самоизоляции. Президент России Владимир Путин 2 апреля сообщил, что нерабочий период может продлиться до конца апреля, но в случае благоприятных условий он может быть отменен и раньше.