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В Башкирии создадут базу подготовки призывников для ВДВ
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В Башкирии создадут базу подготовки призывников для ВДВ

Сегодня, 13:11ОбществоТатьяна МайороваФото: пресс-служба главы РБ
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