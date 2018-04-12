В Башкирии создадут базу подготовки призывников для ВДВ

Накануне, 11 апреля, в Доме Республики в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов провел переговоры с председателем ДОСААФ России, генерал-полковником Александром Колмаковым. Одним из главных итогов их общения стало подписание соглашения о сотрудничестве между ДОСААФ России и правительством Башкирии.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, взаимодействие будет касаться военно-патриотического воспитания молодёжи, подготовки к военной службе граждан допризывного возраста, а также повышения качества подготовки молодежи по основам военной службы и военно-учетным специальностям.

Если говорить конкретно, то в Башкирии должны быть созданы учебно-материальная база подготовки призывников для службы в ВДВ, Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, Центра и полигона технических видов спорта, базы для развития стрелковых видов спорта.

- В своё время мы имели очень хорошие, добротные результаты по линии ДОСААФ в вертолётном, парашютном спорте. Вы как профессионал эти вопросы хорошо знаете, подскажете нам. В последнее десятилетие что-то потеряно. Надо бы возобновить, - обратился к гостю глава Башкирии Рустэм Хамитов. - У нас есть интересный вертолётный завод, который выпускает машины семейства Камов. Может быть, с их участием возродить вертолетный спорт в Кумертау? Надо смотреть, обсуждать все эти вопросы. Мы, конечно, хотели бы Вашей подсказки, помощи в этих вопросах, взяв на себя финансовую, организационную часть.

Александр Колмаков внимательно выслушал главу Башкирии и выразил готовность поддержать его инициативы.