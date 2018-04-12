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В Башкирии прошла акция «Улыбка Гагарина»
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В Башкирии прошла акция «Улыбка Гагарина»

Сегодня, 16:33ОбществоМарат ГареевФото: "Волонтеры Победы"
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