EgyptAir отправила первый за 2,5 года прямой рейс Каир-Москва

Прямой рейс MS729 Каир-Москва стал первым для EgyptAir за 2,5 года. Об этом пишет портал rns.online.

В среду «Аэрофлот» сообщил о возобновлении регулярных рейсов по маршруту Каир-Москва и обратно.

Напомним, авиасообщение между Российской Федерацией и Египтом было приостановлено после крушения 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом самолета, следующего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.