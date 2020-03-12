«Жертва или мошенница?»: на ТВ устроили очную ставку проститутке из Уфы и нигерийцу

Сегодня, 12 марта, на Первом канале в программе «На самом деле» должен состояться показ новой программы с участием уфимской проститутки Марии Лусниковой и нигерийца Осиа Альфаеуса Эбитими.

Напомним, что суд приговорил жителя Нигерии, обвиняемого в изнасиловании и разбойном нападении на проститутку, к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Время, проведенное в СИЗО (а это 1 год и 2 месяца), зачтено ему в счет наказания. Поскольку это время в СИЗО засчитывается в двойном размере, то фактически получилось, что наказание подсудимый уже отбыл. К радости друзей, Айо освободили в зале суда.

Сегодняшняя программа уже вышла в эфир на Дальнем Востоке и доступна в интернете.

Как пояснил новый ведущий программы Тимур Еремеев, Мария сама позвонила на телевидение и сообщила, что опасается мести со стороны нигерийца. Айо также приехал в студию и рассказал свою версию событий.

Зрители и эксперты узнали подробную историю знакомства Айо и Марии и происшествия, которое легло в основу уголовного дела, которые в изложении нигерийца и проститутки довольно отличаются.

Мария на протяжении эфира успела поскандалить со зрительницей, которая попросила ее не заявлять от имени всех женщин, поскольку она является падшей женщиной.

- Что вы знаете о моей жизни? - пафосно заявила Лусникова, а потом заявила, что считает себя мессией, который должен защитит права всех жриц любви.

Помимо Айо, на программу был приглашен еще один мужчина – Рустем Гильманов, который точно так же, как и Айо, был обвинен Марией в нападении и изнасиловании и отсидел четыре года в колонии. Встреча с ним в студии стала для Марии полной неожиданностью и представила ее в несколько ином свете.

Передача получилась очень захватывающей. Все герои программы прошли на детекторе лжи проверку, которая определила, о чем же они солгали.

На Башкирию эта программа «На самом деле» выйдет в эфир сегодня в 18.30 по местному времени.