За год население Башкирии сократилось на 12 тысяч человек

Основными причинами, по мнению аналитиков, убыль населения наблюдается в связи со снижением рождаемости и оттоком жителей Башкирии.

К текущему моменту естественная убыль населения составляет 7164 человека, миграционная – более 5 тысяч человек.

Смертность, по данным аналитиков, по сравнению с 2018 годом снизилась на 2,5%, а число новорожденных уменьшилось на 10%. Меньше всего рождаются в Агидели и Саоавате, больше всего в Бурзянском районе.