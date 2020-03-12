За год население Башкирии сократилось на 12 тысяч человек
Вчера, 18:08ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Аналитики Башкортостанстата назвали основные причины убыли населения.
Основными причинами, по мнению аналитиков, убыль населения наблюдается в связи со снижением рождаемости и оттоком жителей Башкирии.
К текущему моменту естественная убыль населения составляет 7164 человека, миграционная – более 5 тысяч человек.
Смертность, по данным аналитиков, по сравнению с 2018 годом снизилась на 2,5%, а число новорожденных уменьшилось на 10%. Меньше всего рождаются в Агидели и Саоавате, больше всего в Бурзянском районе.
Миграционная убыль населения сохранилась на том же уровне. За прошлый год в регион прибыло почти 140 тысяч человек, а покинуло на пять с половиной тысяч больше.
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