«Всё как во сне»: Ляйсан Утяшева написала воспоминания о последних часах жизни мамы
Со дня гибели Зульфии Утяшевой прошло уже восемь лет.
Известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала на свое странице в инстаграм воспоминания о маме, которой не стало в 2012 году.
«Мама ушла именно в ночь с 11 на 12 ... у меня на руках. Ушла очень быстро и совсем молодой ... и все как во сне. Самое страшное — не знание, что делать... отрицание всего: «это не с тобой, это всего лишь сон» и принятие реальности... Но время, оно не лечит ... и в эти даты, как по будильнику накрывает с головой... Берегите своих близких...каждый день ..говорите, как вы их любите...улетают слишком быстро...», - пишет Ляйсан.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Уже, как 8 лет... Мама ушла именно в ночь с 11 на 12 ... у меня на руках. Ушла очень быстро и совсем молодой ... и все как во сне. Самое страшное — не знание, что делать... отрицание всего: «это не с тобой, это всего лишь сон» и принятие реальности... Но время, оно не лечит ... и в эти даты, как по будильнику накрывает с головой ... Берегите своих близких...каждый день ..говорите, как вы их любите...улетают слишком быстро ...
Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)
Зульфия Утяшева внезапно ушла из жизни в 47 лет от инфаркта. Для дочери ее смерть стала огромным ударом, она долго не могла прийти в себя после потери. Именно маму Ляйсан всегда называла своим ангелом-хранителем. Мама постаралась предоставить для дочери все возможности для занятий спортом, благодаря чему девочка из Альшеевского района Башкири стала всемирно известной спортсменкой и телезвездой.
По окончании активной спортивной карьеры Ляйсан вышла замуж за шоумена Павла Волю, у супругов двое прекрасных детей - сын Роберт и дочь София.