«Всё как во сне»: Ляйсан Утяшева написала воспоминания о последних часах жизни мамы

«Мама ушла именно в ночь с 11 на 12 ... у меня на руках. Ушла очень быстро и совсем молодой ... и все как во сне. Самое страшное — не знание, что делать... отрицание всего: «это не с тобой, это всего лишь сон» и принятие реальности... Но время, оно не лечит ... и в эти даты, как по будильнику накрывает с головой... Берегите своих близких...каждый день ..говорите, как вы их любите...улетают слишком быстро...», - пишет Ляйсан.