Врачам из Башкирии планируют присвоить статусы

О такой необходимости заявила замминистра здравоохранения Ирина Кононова. Она отметила, что нужно усовершенствовать нормативную базу медорганизаций во вопросам этики, формирования института наставничества в медицинских учреждениях.

Она также отметила, что лучшим врачам и специалистам будут присвоены специальные статусы: «Врач Башкортостана», «Фельдшер Башкортостана» и «Медицинская сестра Башкортостана».

«Данные статусы будут присвоены лучшим врачам и специалистам, работающим в государственных медицинских организациях республики по результатам Конкурса, проводимого в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. Статус будет подтверждаться отличительным нагрудным знаком и удостоверением», – объяснила Кононова.