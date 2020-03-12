В Уфе прошли общественные слушания по проекту Советской площади
Вчера, 13:30ОбществоАлия ФатхиеваФото: Собака.ру
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Концепцию представил главный архитектор Уфы Олег Байдин.
По данным «Бизнес-ФМ», на общественных слушаниях собрались более 400 человек. По концепции на площади планируется установить памятник Минигали Шаймуратову, свето-музыкальный фонтан, небольшие скверы с деревьями.
Планируется также отремонтировать фасады зданий, заменить покрытие площади, благоустроить Советскую улицу и скверы перед музыкальной школой №1 и БГПУ.
«Собака.ру» передает, что мэрия предложила открыть парковки в центре, построить многоуровневый паркинг и развивать общественный транспорт. Работы планируется завершить к 2021 году, общественные слушания признали состоявшимися.
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