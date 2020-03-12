В Уфе прошли общественные слушания по проекту Советской площади

По данным «Бизнес-ФМ», на общественных слушаниях собрались более 400 человек. По концепции на площади планируется установить памятник Минигали Шаймуратову, свето-музыкальный фонтан, небольшие скверы с деревьями.

Планируется также отремонтировать фасады зданий, заменить покрытие площади, благоустроить Советскую улицу и скверы перед музыкальной школой №1 и БГПУ.