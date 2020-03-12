В Уфе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

Жительницу Уфы обследуют на наличие коронавируса. Накануне женщина вернулась из Австрии. После приезда в родной город она почувствовала недомогание и обратилась за медицинской помощью. Сейчас она находится в Республиканской клинической больнице №2, сообщает ГТРК «Башкортостан».

В Министерстве здравоохранения отмечают, что на наличие коронавируса проверяют всех, кто вернулся из-за границы и имеет симптомы острых респираторных заболеваний.

Напомним, недавно в Башкирии появились экспресс-тесты на определение стихийно распространяющегося вируса. Если раньше пробы отправляли в лабораторию Новосибирска, то сейчас провести обследование можно не выезжая из республики.

На сегодняшний день в республике диагноз коронавируса не подтверждался, тогда как в России за минувшие сутки вирусом заболели 28 человек. Накануне ВОЗ объявил пандемию болезни по всему миру.