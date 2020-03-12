В Челябинске в час пик встали трамваи

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Челябинске на территории Ленинского района утром 11 марта было остановлено движение трамваев. Причиной сбоя стало ДТП.
Как сообщает издание kursdela.biz, в результате аварии машину выкинуло на рельсы, где она застряла. Второго участника ДТП на месте не оказалось.
Таким образом, из-за происшествия не было движений трамваем №8, 18 и 22 по направлению к Копейскому шоссе.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей