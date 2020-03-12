В Башкирии спасатели вытащили запертого ребенка
Вчера, 14:18ОбществоАлия ФатхиеваФото: Госкомитет по ЧС
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К счастью, история спасения закончилась благополучно.
В госкомитете по ЧС в Башкирии сообщили о случае спасения запертого ребенка. Случай произошел в поселке Чесноковка 10 марта.
Мама 7-летнего мальчика рассказала, что ее сын всегда открывал дверь, но в тот день, когда она попыталась попасть домой, в квартире стояла полнейшая тишина.
Когда спасатели приехали и деблокировали дверь, выяснилось, что мальчик был просто серьезно увлечен своими делами.
В комитете попросили жителей Башкирии быть внимательными и по возможности не оставлять детей без присмотра.
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