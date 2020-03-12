В Башкирии спасатели вытащили запертого ребенка

В госкомитете по ЧС в Башкирии сообщили о случае спасения запертого ребенка. Случай произошел в поселке Чесноковка 10 марта.

Мама 7-летнего мальчика рассказала, что ее сын всегда открывал дверь, но в тот день, когда она попыталась попасть домой, в квартире стояла полнейшая тишина.

Когда спасатели приехали и деблокировали дверь, выяснилось, что мальчик был просто серьезно увлечен своими делами.