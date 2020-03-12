В Башкирии перестали работать все ледовые переправы

В пресс-службе МЧС по Башкирии сообщили, что вчера, 12 марта, в 16:30 прекратила свою работу ледовая переправа через Белую.

Спасатели уточнили, что она находилась в Краснокамском районе, около села Староянзигитово, которая действовала последней. В настоящий момент на территории республики не работает ни одна ледовая переправа. Всего в Башкирии их было четыре.

«Будьте внимательны при переправе по льду. Неукоснительно соблюдайте все требования безопасности. Не допускайте превышения установленной грузоподъемности. Помните: выход на лёд безопасен только на прошедших техническое освидетельствование в ГИМС ледовых переправах!», – отметили в пресс-службе МЧС.