В Башкирии на место главы района назначен сотрудник УФСИН

Антон Талалалов родился в Уфе, стал выпускником Уфимского юридического института МВД РФ, Академии права и управления ФСИН РФ. Работал в системе с 1996 года, возглавлял уфимское СИЗО-1. Должность заместителя начальника УФСИН занимал с апреля 2016 года.

Напомним, сегодня также стало известно, что администрацию Белорецкого района возглавил Андрей Иванюта, который ранее работал министром спорта и молодежной политики. В своей речи по поводу назначения он рассказал о своей любви к району.