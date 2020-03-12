Фото: http://www.02.fsin.su/
В Башкирии на место главы района назначен сотрудник УФСИН
Вчера, 17:12ОбществоАлия Фатхиева
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Антон Талалов избран главой Бирского района.
42-летний Антон Талалов, по информации «Башинформ», ранее работал заместителем начальника республиканского управления ФСИН.
Его избрали, передает агентство, депутаты района 11 марта. Согласование кандидатуры прошло при единогласном согласии.
Антон Талалалов родился в Уфе, стал выпускником Уфимского юридического института МВД РФ, Академии права и управления ФСИН РФ. Работал в системе с 1996 года, возглавлял уфимское СИЗО-1. Должность заместителя начальника УФСИН занимал с апреля 2016 года.
Напомним, сегодня также стало известно, что администрацию Белорецкого района возглавил Андрей Иванюта, который ранее работал министром спорта и молодежной политики. В своей речи по поводу назначения он рассказал о своей любви к району.
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