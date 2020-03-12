В Башкирии к 2022 году появится новый изолятор за 175 млн рублей

Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МВД по Башкортостану. Согласно опубликованным данным, предполагается строительство изолятора, вольеров для собак, помещение для обслуживающего персонала, КПП, гаража-стоянки.

Напомним, что в изоляторах временного содержания находятся люди, которых задержали на 48 часов для решения о дальнейшей мере пресечения.