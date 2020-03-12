В Башкирии к 2022 году появится новый изолятор за 175 млн рублей
Вчера, 09:19ОбществоНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
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Изолятор временного содержания к сентябрю 2022 года должны построить в Стерлитамаке.
Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МВД по Башкортостану. Согласно опубликованным данным, предполагается строительство изолятора, вольеров для собак, помещение для обслуживающего персонала, КПП, гаража-стоянки.
Объект должен быть оснащен системами видеонаблюдения, нарами – одноярусными и двухъярусными, сигнализацией, мебелью.
Напомним, что в изоляторах временного содержания находятся люди, которых задержали на 48 часов для решения о дальнейшей мере пресечения.
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