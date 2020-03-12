«Темпы слабые»: Хабиров призвал депутатов избавить Уфу от точечной застройки
Глава Башкирии потребовал «активизировать работу со строителями».
По словам Радия Хабирова, в городе необходимо бороться с точечной застройкой и делать все возможное, чтобы избежать проблем обманутых дольщиков.
«Застройщики также должны заботиться о строительстве социальных объектов. В национальных проектах, озвученных президентом Владимиром Путиным, нам нужно строить много жилья. Но при этом не допустить появления новых обманутых дольщиков. Пока темпы решения этого вопроса слабые», - заключил глава региона.
Напомним, что ранее глава Башкирии и мэр Уфы заявили о неэффективности работы своих предшественников – Ирека Ялалова и Рустэма Хамитова. К примеру, Ульфат Мустафин сообщил, что до его прихода в мэрии не было достаточного контроля за выполнением программ, оформлением закупочной документации, отсюда и немалое число выявленных нарушений. Теперь же централизованная бухгалтерия, обновленный состав контрольно-ревизионного управления и прочие меры, принятые новой командой, помогли пресечь подобное.