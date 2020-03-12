«Темпы слабые»: Хабиров призвал депутатов избавить Уфу от точечной застройки

По словам Радия Хабирова, в городе необходимо бороться с точечной застройкой и делать все возможное, чтобы избежать проблем обманутых дольщиков.

«Застройщики также должны заботиться о строительстве социальных объектов. В национальных проектах, озвученных президентом Владимиром Путиным, нам нужно строить много жилья. Но при этом не допустить появления новых обманутых дольщиков. Пока темпы решения этого вопроса слабые», - заключил глава региона.