Синоптики сообщили, что в конце недели в Башкирии будет усиление ветра и похолодание

Синоптики Башгидрометцентра сообщили подробный прогноз погоды на 12,13 и 14 марта. По прогнозу метеорологов, в регионе ожидается ухудшение погодный условий.

Сегодня, 12 марта, существенных осадков не будет, ветер прогнозируется умеренный, южный, однако днем возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха днем +2,+7°.

13 марта в республике ожидаются осадки, преимущественно будет идти дождь. Ветер в этот днем будет южный умеренный, но синоптики по-прежнему говорят о сильных порывах ветра. Температура воздуха ночью -2,+3°, днем 0,+5°.