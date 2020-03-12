Синоптики сообщили, что в конце недели в Башкирии будет усиление ветра и похолодание
Вчера, 11:19ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В ближайшие три дня жителей региона ждет снег, сильный ветер и дождь.
Синоптики Башгидрометцентра сообщили подробный прогноз погоды на 12,13 и 14 марта. По прогнозу метеорологов, в регионе ожидается ухудшение погодный условий.
Сегодня, 12 марта, существенных осадков не будет, ветер прогнозируется умеренный, южный, однако днем возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха днем +2,+7°.
13 марта в республике ожидаются осадки, преимущественно будет идти дождь. Ветер в этот днем будет южный умеренный, но синоптики по-прежнему говорят о сильных порывах ветра. Температура воздуха ночью -2,+3°, днем 0,+5°.
14 марта пообещали небольшой дождь и мокрый снег, ветер пообещали юго-западный, умеренный, в отдельных районах он усилится. Температура воздуха ночью +2,-3°, днем -1,+4°.
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