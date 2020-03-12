Россия временно ограничивает сообщение с четырьмя европейскими странами
Вчера, 18:19ОбществоФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщили об ограничениях в авиасообщении с Испанией. Италией, Германией и Францией. Постановление вступает в силу с 13 марта.
Как сообщает RNS, ограничения не распространяются на регулярные полеты в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, а также Париж, которые проходят через терминал F в аэропорте Шереметьево.
Планируется, что российские туристы будут возвращены на родину чартерными рейсами.
Также с 13 марта действует временный запрет на выдачу виз гражданам Италии, за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных визитов в Россию.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей