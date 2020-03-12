«Пифагоровы штаны» и «Упрямый осёл»: в Уфе открылась уникальная выставка математики

В первом и единственном в Башкирии музее занимательных наук «Интеллектус» открылась новая экспозиция – выставка математики «Живая цифра».

Тот факт что выставка математики «Живая цифра» реализован на средства гранта Главы РБ на развитие гражданского общества, пожалуй, говорит сам за себя.

Главная цель выставки – показать, что математика является наукой не только серьезной, но и захватывающей. Достичь эту важную цель помогают 14 уникальных интерактивных экспонатов, которые в доступной форме объясняют сложнейшие математические законы.

Так, например, на выставке можно разобраться в преимуществах гиперболических конструкций, поиграть в параболический бильярд, проверить ум и смекалку с помощью головоломок «Ханойская башня» и «Упрямый осёл». Посетителям выставки будет под силу узнать, что общего между чипсами и параболическим гиперболоидом, почему во все стороны равны «Пифагоровы штаны» и много другое.

После посещения этой выставки у детей вряд ли останутся сомнения в том, что математика не зря зовется Царицей Наук. Заряд интереса к этой важной дисциплине совершенно точно поможет им на занятиях по данному предмету в школе.