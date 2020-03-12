Непризнанные Родиной своей: как в Башкирии труженики тыла остались без поддержки

Инициатива, безусловно, хорошая, однако деньги, как выяснилось, получат далеко не все. С несправедливостью столкнулись непризнанные труженики тыла и дети войны. Люди, которые в самые тяжелые для страны годы, жалея времени на сон, ежедневно обеспечивали солдат одеждой, едой, полезными ископаемыми. Сегодня из-за несовершенств в законодательстве труженики тыла не могут получить удостоверение и доказать родной республике, что они трудились во благо Родины. Дети войны также не вошли в перечень категорий граждан, достойных поддержки государства.

На сегодняшний день в Башкирии проживают 889 участников Второй мировой войны, 103 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, 324 инвалида Великой Отечественной войны, 103 жителя блокадного Ленинграда, 23 788 тружеников тыла и 9 674 члена семей погибших ветеранов. Но есть люди, которые из-за недостатков в законодательстве в эту статистику не входят.

«Приходилось вставать в 4 утра»

Бабушка Ляля Сулеймановна живет в селе Верхнетавлыкаево Баймакского района. Сейчас ей 91 год, но даже мирное небо над головой не дает забыть ужасы, пережившие в годы Великой Отечественной Войны. Детство Ляля Дашкина провела в селе Тубинск. Будучи школьницей, 13-летняя девочка с начала войны работала на торфоразработках. Как вспоминает труженица тыла, каждый день ей приходилось вставать в 4 утра и 8 километров бежать до базы, там работать до позднего вечера и отправляться домой, чтобы несколько часов поспать перед долгим рабочим днем.

— Бабушка была сиротой, ее каждый день будила с утра старшая сестра Марьям Дашкина, и она бежала на работу. Там их кормили. На завтрак давали похлебку овсяную. Часов в 11 ночи возвращалась уставшая и завалилась спать, чтоб с утра вставать и бежать обратно. И так все лето и осень, пока погода теплая. Нужно было каждый день выполнять норму, складывать по 125 кучек в день. В кучках брикеты сушились, рабочие грузили их в вагоны и отправляли в село Тубинск. Торф использовали вместо топлива для завода и золотоизвлекающей фабрики, — рассказывает внук Ляли Сулеймановны Идель Кутлугужин.

Фото: Идель Кутлугужин, ufa1.ru

Но и это еще не все заслуги девочки-подростка, которая вместо игры в куклы и чтения книг ежедневно отдавала свои силы Родине. По словам внука, осенью 1945 года ее вместе со взрослыми отправили на работу в совхоз Зилаирский Баймакского района. Во время уборки она трудилась на зернотоке Культубанского отделения. После окончания войны Ляля Сулеймановна окончила сначала училище, а затем педагогический институт. Какое-то время она поработала воспитателем в детском доме, после чего её направили в Верхнетавлыкаевскую школу учителем русского языка и литературы. Там она до пенсии и проработала.

Несмотря на богатую биографию и неизмеримый труд статус труженицы тыла Ляле Дашкиной так и не дали. Огонь уничтожил то, что из памяти стереть невозможно. Документы, которые могли бы доказать внесенный вклад в годы войны сгорели в архиве Баймакского района. В родном селе Тубинск у пенсионерки уже не осталось ни родственников, ни знакомых, которые могли бы дать свидетельские показания. Да и по этим данным в Башкирии статусы не выдают — не положено.

Сотни обращений и никаких льгот

Если зайти на сайт электронной приемной, где ежедневно публикуются сотни обращений к главе Башкирии Радию Хабирову, по запросу «Дети войны», «Труженики тыла» и «75-летие со Дня Победы» можно найти десятки похожих историй.

Жительница села Казангулово Давлекановского района, 89-летняя Миникамал Адельгареева не может получить удостоверение труженика тыла. Все из-за того, что ей не зачли стаж по свидетельским показаниям. Женщина начала работать в 1944 году, когда ей было 14 лет. Спустя десятки лет, перед выходом на пенсию выяснилось, что архивных документов нет и теперь после всего пережитого она не может претендовать на выплату в 50 тысяч рублей.

С похожей ситуацией столкнулась 91-летняя Ямлиха Ахмадуллина из деревни Ахметово Кушнаренковского района, которую по неизвестным причинам не признали труженицей тыла. По рассказам племянницы ветерана, ее тётя наравне со всеми в годы войны работала в тылу, помогала солдатам в борьбе с фашистами.

Еще одно обращение поступило от жителя Стерлитамака, который рассказал историю своего отца Вадима Кириллова, который также не получит поддержку от государства.

— Во многих регионах России в честь празднования Великой Победы ВОВ производят выплаты детям войны. Мой отец является таковым, плюс к тому его семья потеряла кормильца — погиб в первые месяцы войны на фронте, мама подняла и вырастила шестерых детей одна. Отец мой был младшим, детство было не простым всегда хотелось кушать, но вопреки всему он выжил и дай бог ему здоровья на долгие годы. Ему в этом году 79, ранее никаких льгот не было, но в ваших руках порадовать этих людей, ведь немногие остались, — написал сын Олег Кириллов.

Вместо помощи — одни отписки

На многие обращения уполномоченное решать подобные вопросы министерство семьи, труда и соцзащиты республики отвечает однотипно. И тут уж действительно не прикопаться. Закон гласит, чтобы получить удостоверение труженика тыла необходимо доказать работникам Пенсионного фонда России, что вы точно потратили годы своей жизни на защиту Родины. Для этого надо предоставить заявление, паспорт, наградные документы, трудовую книжку, либо архивные справки, подтверждающие стаж.

Для справки: к труженикам тыла относятся лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев. Из стажа исключается период работы на временно оккупированных территориях СССР. Также звание имеют право получить награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

Фото: letters.openrepublic.ru

У многих документы с военных лет не сохранились. После окончания войны некогда было бегать за бумажками. Все думали об одном — как бы заработать на кусочек хлеба, чтобы семья была жива, здорова и сыта. Чьи-то документы сгорели в архивах, чьи-то были утеряны. А что делать этим ветеранам сейчас — не понятно. Ведь свидетельские показания никто не принимает, да и самих очевидцев тех времен осталось мало.

«Знаем эту проблему»

Первый заместитель премьер-министра Ленара Иванова в ответе на запрос Медиакорсети отметила, что сегодня в республике проживают 20 320 тружеников тыла. По данным Пенсионного фонда около 11 тысяч человек не могут подтвердить факт работы в годы войны документами.

— Конечно, очень обидно за этих дедушек и бабушек, которым уже не до хождения по судам. Знаем эту проблему, — отметила Ленара Иванова.

Ответ нам также прислали из министерства семьи, труда и соцзащиты. Оказалось, подтвердить стаж по свидетельским показаниям можно. Только вот в муниципалитетах и администрациях районов и деревень об этом не говорят. Да и делается это не так просто. Оказалось, свидетельские показания принять за доказательства может только суд.

— В случае отсутствия трудовых книжек, справок архивных учреждений и организаций, факт работы в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, может быть подтвержден в судебном порядке на основании иных доказательств, признанных судом допустимыми.

Так, суды могут получить сведения о факте работы в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года из показаний свидетелей. Решение суда об установлении факта работы в тылу в таком случае будет является основанием для выдачи соответствующего удостоверения

, — сообщили в минтруда.

Дети войны без внимания тоже не остались. Мы спросили у представителей государственного органа, нет ли сейчас в разработке законопроектов, которые улучшили бы жизнь этой категории граждан. Оказалось, вопрос предоставления мер социальной поддержки детям войны неоднократно выносился на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

— Соответствующие законопроекты были подготовлены фракцией КПРФ, Законодательным Собранием Санкт-Петербурга и Костромской областной Думой. Однако данные законопроекты были отклонены депутатами, — прокомментировали в ведомстве.

Фото: pixabay.com

На республиканском уровне мера поддержки все-таки может появиться. Так, людям, которые родились в период с 22 июня 1928 года по 2 сентября 1945 будут компенсировать расходы на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

— Численность указанных граждан, проживающих в республике в 2019 году, составляет 36 973 человека, из них проживают в многоквартирных домах 11 852 человек. При условии освобождения их от уплаты данного взноса из бюджета республики дополнительно потребуется выделение 16,4 миллионов рублей в год, — рассказали в минтруда.

Из тех мер поддержки, которые работают в настоящее в время: дети войны, ставшие инвалидами после ранений, либо получившие контузии или увечья во время боевых действий приравниваются к участникам ВОВ и получают определенные льготы и выплаты. С перечнем можно ознакомиться на сайте минтруда.

Лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона «О ветеранах» и Закона Республики Башкортостан «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил», являются ветеранами труда. По данным на 1 января 2020 года они ежемесячно получают по 400 рублей.

...Вот только всем этим людям уже много лет. Кто будет ходить за них по собесам и судам? Дети заняты на работе. К тому же понадобится нотариально оформленная доверенность, чтобы представлять интересы пожилых людей в коридорах власти. Поэтому, к сожалению, зачастую старикам остается только горевать и вспоминать, как работали в военные годы от зари до зари - всё для фронта, всё для Победы, всё для страны.