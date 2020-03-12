МИД Польши выразил заинтересованность в улучшении отношений с Россией

Чапутович допустил, что переговоры с ним могут состояться еще до намеченной на май встречи министров Совета Европы, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что во время ответа на вопрос об отношениях с РФ глава МИДа Польши охарактеризовал их как напряженные. «Но мы хотели бы их улучшения», добавил он.