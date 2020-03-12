МИД Польши выразил заинтересованность в улучшении отношений с Россией
Вчера, 22:14ОбществоФото: pxhere.com
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Глава польского МИДа Яцек Чапутович 12 марта, в ходе интервью, заявил о стремлении улучшить отношения с Россией. Кроме этого, он выразил заинтересованность в прямом общении с коллегой из РФ Сергеем Лавровым.
Чапутович допустил, что переговоры с ним могут состояться еще до намеченной на май встречи министров Совета Европы, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что во время ответа на вопрос об отношениях с РФ глава МИДа Польши охарактеризовал их как напряженные. «Но мы хотели бы их улучшения», добавил он.
Чапутович во время беседы с корреспондентами также затронул вопрос исторического сотрудничества двух стран, особенно касающегося исследований времен Второй мировой войны. Он выразил надежду, что сторонам удастся прийти к единому пониманию исторических фактов.
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