«Мейстер»:послание президента - попытка проложить курс развития страны на годы вперед

Тем не менее, авторы канала считают, что элиты были настроены по-другому. Их больше интересовало, что кроется за словом «трансфер» и «кто где после трансфера окажется». Они упустили три важнейших столпа послания, которое зиждется на суверенитете, национализации элиты и социальной поддержке.

За то время, что прошло с момента выступления перед Федеральным собранием, президент понял, что элитам интереснее делить шкуру неубитого медведя и бороться за место под солнцем, чем заниматься продуктивной работой, отмечает телеграм-канал. На разворот 10 марта в нижней палате парламента повлияло опасение, что изменения дадут влиятельным чиновникам и крупному бизнесу прибрать власть к рукам.