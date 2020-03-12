«Мейстер»:послание президента - попытка проложить курс развития страны на годы вперед
Телеграм-канал «Мейстер» полагает, что Послание Федеральному собранию, которое президент РФ Владимир Путин озвучил 15 января, необходимо рассматривать как попытку обозначить направление развития России на ближайшие 10 лет, оставить путинское наследие и закрепить механизмы работы путинской системы.
Тем не менее, авторы канала считают, что элиты были настроены по-другому. Их больше интересовало, что кроется за словом «трансфер» и «кто где после трансфера окажется». Они упустили три важнейших столпа послания, которое зиждется на суверенитете, национализации элиты и социальной поддержке.
За то время, что прошло с момента выступления перед Федеральным собранием, президент понял, что элитам интереснее делить шкуру неубитого медведя и бороться за место под солнцем, чем заниматься продуктивной работой, отмечает телеграм-канал. На разворот 10 марта в нижней палате парламента повлияло опасение, что изменения дадут влиятельным чиновникам и крупному бизнесу прибрать власть к рукам.
В крайней ситуации люди могут обратиться к президенту через «прямую линию». «Мейстер» пишет, что в последнее мгновение Путин решил изменить сценарий и создать условия для того, чтобы остаться лидером страны. Так что элиты рано обрадовались – конституционные изменения сделаны не для них или трансфера, а для того, чтобы защитить интересы граждан. Поскольку авторитет президента основан на «легитимности от народа», а не «легитимности от элит», подчеркивает «Мейстер».