Лица Победы. Сергей Рогожников: Первым поднялся во время контратаки

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Рогожников Сергей Иванович, 1920 года рождения.

Из наградного листа:

«За время пребывания в полку товарищ Рогожников показал себя, как знающий свое дело политработник. Он сумел организовать агитмассовую работу в наступательных боях так, что все боевые задачи, стоящие перед полком, были выполнены. Кроме этого, своим личным примером он воодушевил своих работников на выполнение боевых задач.

В боях за село Цербаву товарищ Рогожников первым ворвался в село, когда противник перешел в контратаку, то товарищ. Рогожников личным примером воодушевил бойцов, и контратака была отбита. При форсировании реки Нейсе он первым переправился с бойцами через реку. Во время контратаки он первым поднялся и с криком «За Родину, за Сталина! Вперед!» контратака была отбита и плацдарм удержан. За проявленное мужество и отвагу награжден орденом Отечественной войны II степени».

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